Mathilde SANCHEZ

Mes compétences :



Formation professionnelle et insertion



Le handicap dans l'entreprise



Animation de réseau : Mise en place, développement et animation de réseaux



Gestion de projet : Ingénierie et pilotage, mobilisation des acteurs, travail en partenariat



Marketing / vente : France et international - Développement et gestion de portefeuille client



Communication : Élaboration de supports de communication, relations presse, organisation d'évènements



