Réceptionniste confirmée, je me destine à l'hôtellerie de Prestige ou de Luxe. Bilingue Anglais, Espagnol courant. Avenante, distinguée, courtoise, discrète et très à l'aise oralement, l'univers de la réception, l'accueil et l'écoute client n'ont plus aucun secret pour moi.