Mathilde SAUVILLERS

Savoir-faire

- Présentation de projet devant des acteurs professionnels ou non

- Création de documents de communications

- Analyse d'un territoire et mise en évidence des enjeux économiques, humains et environnementaux

- Collecte et synthèse de documents

- Recherche de financements

- Conduite de projet dans le monde associatif (montage, écriture, budget, mise en œuvre, suivi)



réalisations

- Élaboration de diagnostics

- Rédaction d'un document méthodologique pour l'observation des exploitations agricoles

- Création de panneaux de communication

- Recherche de financement, constitution des dossiers et suivi.