Mathilde SEGOUFFIN

Une stratégie de communication efficace est importante aujourd’hui, surtout dans un environnement aussi concurrentiel. Elle se base sur des objectifs clairs, une cible déterminée et des actions adaptées pour y répondre. Il existe plusieurs actions, mais le « marketing digital » prend de l’ampleur.



En 2018, il y a 4 milliards d’internautes dans le monde, dont 3,2 milliards sur les réseaux sociaux. Près de 60 % des Français utilisent les réseaux sociaux chaque mois, soit 2 millions de plus que l’année précédente et ils y passent en moyenne plus d’1 h par jour…



Comment mieux connaître ses clients, être présent au bon moment, au bon endroit avec le bon contenu pour offrir la meilleure expérience qu’avec le digital, tout en pouvant analyser et connaître le ROI ?



Mon rôle chez Aldes est d’accompagner l’entreprise dans sa transformation digitale à travers : la refonte des sites web avec une stratégie de contenu adaptée (SEO), la mise en place d’une stratégie efficace sur les réseaux sociaux (SMO), des actions d’emarketing direct, des campagnes SEA…



L'objectif est de proposer aux internautes la meilleure expérience client, de développer la notoriété de la marque et d’analyser les données pour optimiser la génération de leads et le taux de conversion. D’ailleurs, les applications et objets connectés proposés par Aldes participent également à être plus proche de nos clients.



Cela permet aussi de développer des synergies entre internet et les points de vente. Avec un réseau commercial important, j’ai également pour mission d’aider la force de vente en leur fournissant des outils adaptés (catalogues, présentations, PLV…). Je participe également à la communication dans la presse et à la réalisation des supports événementiels.



Passionnée par mon métier, je souhaite continuer à m’investir dans le digital, un univers innovant avec un rôle prépondérant dans le futur !



Je reste à l’écoute de toutes opportunités.



Mes compétences :

Evénementiel

CMS

Relations Presse

Communication interne

Relations Publiques

Réseaux sociaux

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe InDesign

Techniques commerciales

Adobe Illustrator

Stratégies de communication

Communication externe

Supports print et web

Webmarketing

Stratégies digitales

Gestions de projets