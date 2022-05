Mathilde SENERGUES

BRGM: Chef de projet et ingénieur d'études en tant qu' appui technique aux politiques publiques:



J’ai travaillé au sein du BRGM Martinique dans le cadre d’une dizaine de projets hydrogéologiques. J’ai également été responsable d’un chantier de dépollution ambitieux où j’ai pu acquérir une forte capacité de travail et de solides compétences de terrain. De plus, mon fort degré d'implication et ma réactivité m'ont permis de fédérer des équipes de plusieurs personnes pour atteindre des résultats inédits.



ICF Environnement: Ingénieur stagiaire



INVESTIGATIONS ET TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SITES ET SOLS POLLUÉS:

Lors de mon stage de fin d'études, j'ai acquis de solides connaissances techniques ainsi qu'un esprit de synthèse et d'analyse en travaillant à la réalisation d'enquêtes de terrain, de diagnostics de pollutions et de travaux de réhabilitation.



Mes compétences :

Hydrogéologie