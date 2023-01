Mathilde SÉQUIER

Actuellement en première année à l'ISEG, Communication Marketing et Digital à Strasbourg.

Je suis très intéressée par le marketing digital et j'aimerais approfondir mes connaissances. Plus tard, j'aimerais m'orienter dans le domaine de la publicité ou bien combiner la communication et le marketing avec le cinéma.

Pour parler un peu de moi:

Je suis une grande passionnée par le cinéma, les voyages, le théâtre, l'écriture....

J'ai pratiqué 10 ans de théâtre, ce qui m'a permis de développer mon éloquence, ma créativité et mes capacité à travailler en groupe. Puis j'ai eu la chance de beaucoup voyager ce qui m'a donné l'occasion de découvrir de nouvelles cultures ce qui fait de moi, une personne ouverte d'esprit.



Pour en savoir plus :



https://www.linkedin.com/in/mathildeséquier/