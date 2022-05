Mathilde SERGÉ

Après 4 années d’expérience dans le domaine de la Qualité Sécurité Environnement et Conditions de Travail, je souhaite élargir mes domaines de compétences et m'intéresser aux Ressources Humaines.

A exercer en qualité de Responsable QSE et RSE, j’ai eu l’occasion de collaborer au quotidien avec le service des Ressources Humaines sur différents sujets.

Par ailleurs, je viens de terminer une formation en Ressources Humaines, réalisée par correspondance, auprès de l’Ecole Française de Comptabilité de Lyon.



Dynamique et motivée par les nouveaux défis, je suis prête à m’investir dans des fonctions riches en contacts humains, où responsabilité et autonomie, associées au travail d’équipe peuvent me permettre de développer un projet commun. J'ai une bonne capacité d'adaptation, cela s'est vérifié au cours de mes expériences professionnelles en France et à l'étranger.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Communiquer en anglais

Se référer au cadre réglementaire et normatif

Intégrer la SST dans la gestion des activités

Mettre une démarche de maitrise des risques

Leadership et organisation