Mathilde SIMPSON

Jeune diplômée en recherche en sociologie, au niveau master 2, je souhaite désormais exercer l'activité de recherche dans le milieu professionnel et de l'entreprise. Spécialisée en sociologie de la santé, j'ai également réalisé une recherche en sociologie des médias, et j'ai été formée en sciences politiques au début de mes études. Je suis tout à fait prête à élargir mes objets de recherche, en considérant que l'intérêt d'une formation en recherche est l'acquisition d'une méthodologie d'enquête et de connaissances en sciences sociales, qui peuvent s'exporter à tout objet d'études dans le domaine.



Mes compétences :

Psychiatrie

Recherche

Santé

Sociologie