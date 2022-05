Mathilde SIRMEL

Après 5 ans d'expérience en production chez Auguri (ex Olympic Tour), me voici maintenant intermittente.



J'ai à la fois une expérience de terrain (régie de tournée, organisation logistique d'un événement avec différents prestataires (transport, technique, catering...), gestion de la billetterie sur des concerts...) et une expérience administrative (suivi des contrats, élaboration de budgets prévisionnels, gestion des dépenses...)



Festivals, sociétés de production (concerts, spectacle vivant, événementiel, cinéma, audiovisuel...), je suis disponible en tant qu'intermittente pour vous aider sur des missions de régie ou de chargée de production pour vos événements.



Mes compétences :

Dynamisme

Logistique

Organisation

Polyvalent

Prise d' initiatives

Rigueur

Suivi Logistique

Technique