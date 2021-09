Bénédicte MAILLARD

CHEF DE PROJET IT MOA

D'un profil FONCTIONNEL doté d'un vernis technique j'ai occupé tour à tour des postes de AMOA / MOA / MOE sur des projets web et/ou informatiques complexes.



http://www.viadeo.com/fr/profile/benedicte.maillard



Mes compétences :

DIRECTION DE PROJETS

Cadrage avant-projet : périmètre, organisation, choix techniques, budget, trajectoire de transformation

Lancement et suivi opérationnel : avancement, planning, budget, risques, plan de charges

Coordination des acteurs / projets connexes / fournisseurs / experts

Comitologie : kick off, comités de pilotage, comités opérationnels

Communication (interne / externe / management)

Management équipes de développement, équipes exploitation et maintenance

COMPETENCES FONCTIONNELLES

Interviews / recueil des exigences et de lexpérience utilisateur

Analyse des besoins, études d'opportunité et dimpacts

Benchmark, veille, sélection

Conception (cahiers des charges, product backlog, user stories, IHM)

Appel doffres (rédaction, organisation, négociation, contractualisation)

Validation fonctionnelle

Ingénierie des processus et procédures

Conduite du changement

Aide à la décision, préconisations

COMPETENCES TECHNIQUES

CMS, CRM, ERP, LMS

Web, digitalisation, gestion des documents / métadonnées / flux

RGAA, SCOLOMFR, Dublin Core, Protocole OAI-PMH