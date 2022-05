Mathilde SNIEGULA

Récemment revenue sur la région bordelaise, je suis à la recherche active d'un poste d'assistante commerciale et ou/locative dans le secteur de l'immobilier.



Riche de mon expérience au sein d'un réseau d'agences immobilières, je suis désireuse d'évoluer et de développer ma carrière professionnelle dans ce domaine d'activité.



Dynamique, polyvalente, souriante et motivée, je saurai m'intégrer à votre équipe!



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Réseaux sociaux

Travail d'équipe

Mailing

Ecoute

Autonomie

Vente

Secrétariat