Mathilde STRUVE

Après l'obtention de mon diplôme de VISUEL MERCHANDISER et plusieurs expériences dans le merchandising et la vente dans le prêt-à-porter et la Décoration, je cherche aujourd'hui un poste de Visuel Merchandising.

Passionnée de mode et de décoration, de matières et de couleurs, j'ai pu développer mon sens artistique et créatif. Mes expériences professionnelles mon permis de m'enrichir ce qui m'offre une palette de choix afin de me différencier.

Je maîtrise la tapisserie, la peinture, les logiciels comme sketchup, Photoshop et Illustrator, les dessins techniques, et artistique.







Mes compétences :

Adobe Photoshop

Peinture

Dessin technique

Google Sketchup

Création

Adobe Illustrator