Mathilde TAURINES

Bac scientifique, Bachelor en business et management à l'EGC de Lille (École de Gestion et de Commerce – Bac+3) et aujourd'hui:

- Etudiante à l'IAE de Lille en Master 1 MGBU (Management Général des Business Units),

- En contrat d'apprentissage au poste de manager (en formation) au Auchan de Valenciennes,

- Présidente du projet «remise des diplômes et gala MSG 2017».



Au delà de mon parcours scolaire, je suis curieuse, dynamique et ouverte à toutes discussions pouvant m'aider professionnellement et personnellement. De plus, je serais ravie d'échanger sur mes expériences et mon parcours.



Alors n’hésitez pas et contactez-moi !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Sage