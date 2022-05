Mathilde TEYSSONNEYRE

Diplômée d'un Master en Management et Innovation de Projet, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles.



Après avoir passé 1 an à l'étranger, plus particulièrement en Australie, où j'ai pu développer mes compétences linguistiques et relever un challenge personnel et professionnel. J'élargie mes recherches d'emploi à la fois en France et à l'International.



Dynamique et ambitieuse, je suis prête à m'investir dans de nouveaux projets.



Mes compétences :

MySQL

Vente

Achats

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Management