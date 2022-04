Bonjour,



Mes responsabilités relatives à la coordination de projet m’ont conduit à gérer différents aspects règlementaires, financiers, logistiques, éthiques, organisationnels et humains d’études cliniques et épidémiologiques.



Si mon profil vous intéresse, je vous invite à me contacter par mail à l'adresse suivante:

amelie.teyssonneyre@gmail.com



Je serais ravie de vous répondre dans les plus brefs délais.



Cordialement,



Amélie Teyssonneyre



Mes compétences :

Qualité

R&D

Bonnes Pratiques Cliniques

Épidémiologie

Gestion de projet

Essais cliniques

Human Factor