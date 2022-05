Mathilde THIBAUT, étudiante de 21 ans à SKEMA Business School.

Un master au sein d’une grande école de commerce ouverte sur l’international et l’apprentissage des langues s’inscrit pour moi dans une certaine continuité puisque j'ai étudié en Italie et reçu un enseignement alliant la science politique, l’économie et la sociologie avec des matières telles que la communication et la culture publique, l’histoire économique ou encore entrepreneuriat, qui sont d’un intérêt crucial pour mon apprentissage à la SKEMA

Mon séjour à l’étranger et les différents voyages que j’ai pu faire jusqu’ici m’ont appris l’importance de l’ouverture sur les autres cultures. Mais aussi un regard attentif si ce n’est différent, posé sur un environnement globalisé et constamment interconnecté.

Ces expériences passées et présentes ont développé mon autonomie, ma capacité d’adaptation et une forte confiance en moi, des atouts que l’on attend d’étudiants d’une grande école et de futurs managers.



Combiner à la fois la dimension managériale et économique de projets culturels et artistiques serait pour moi l’accomplissement de ma formation.





Mes compétences :

Polyglote

Sociable et Responsable

Démarches administratives

Photographie

Photomontage