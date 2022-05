Mathilde THIBAUT

Diplômée d'une licence professionnelle en Chimie, je m'épanouis au poste de technicienne de laboratoire en participant aux divers projets de l'entreprise.

Dynamique et réactive, je sais m'adapter rapidement à l'environnement de travail et aux techniques utilisées pour mener à bien les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Caractérisation des matériaux

Microscopie optique

Rhéologie

Microsoft Excel

Chimie des matériaux

Microsoft Office

Rigueur

Organisation

Autonomie

Adaptabilité

Chimie organique

Analyses physico chimiques