L' industrie alimentaire est un domaine qui m'intéresse énormément et plus particulièrement la qualité des aliments .

Grâce à ma formation, j'ai acquis des compétences telle que le travail en équipe et la rigueur .

Sérieuse et dynamique , je répondrai à vos besoins et m'adapterai sans problème .



Mes compétences :

OpenOffice

Microsoft Office