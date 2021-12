Aline TITRENT

Titulaire d’un Master en Marketing, je me suis orientée sur le domaine de la relation client et plus particulièrement celui de l’assurance depuis bientôt quatre ans.



J’ai pu développer des compétences dans le domaine de la relation client ainsi qu’un fort esprit de synthèse et d’analyse. Rigoureuse, ingénieuse et dotée d’une capacité d’adaptation importante, j'ai pu saisir de nouvelles opportunités professionnelles.



J'ai intégré l'entreprise Solly Azar, et j'ai débuté en tant que chargée de relation client. Grâce à mon travail, ma détermination, je suis aujourd'hui Développeur en Indemnisation au sein d'un service de Relation Client, avec une équipe de 11 personnes sous mon aile à monter en compétence quotidiennement.



C’est un métier dynamique et passionnant qui demande d’être constamment en alerte et réactif.



Ayant pour objectif d'aller encore plus loin, je suis à l'écoute pour de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Informatique

Relationnel

Linguistique