Mes compétences :

Définir des actions de promotion

Renseigner les supports administratifs

Accompagner et guider des personnes

Acceuillir la clientèle

Proposer un service, produit adapté à la personne

Proposer un service complémentaire et adapté

Encaisser

Acceuillir un publique de demandeurs d'emplois et

Faire le lien entre les demandeurs d'emplois et le