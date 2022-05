Mathilde TROTIN

Designer depuis 11 ans maintenant, je suis à la recherche de projet porteur de sens et valeurs.

Venant de l'univers de la décoration de la maison :

- j'analyse les tendances et propose des pistes de création

- je crée des projets industrialisables en collaboration avec les entreprises

- je réalise de la prospection et propose des teintes dans l'air du temps

- je dessine des objets et des motifs, voir même des lieux

- je propose des ateliers de design culinaire en partenariat avec une belle asso : Les sens du goût !

- je conseille les professionnels de santé dans l'aménagement de leurs locaux

Mais surtout, j'aime ce que je fais !!



Mes compétences :

Designer produit

Illustratrice

Designer d'espace

Design patterns

Illustrator

Designer

Indesign