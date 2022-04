Carine MASTRODONATO

Nuance Pivoine est une marque de créateur de textile de maison et d'accessoire.



Nous proposons dans nos collections diverses matières soignesements sélectionnées, en privilégiant le fait main et la fabrication Française.



Pour des projets plus personnalisés, nous confectionnons chaque produits sur mesure.



Nous sommes à l'écoute des particuliers et des professionnels (Hôtellerie, architectes, décorateurs, distributeurs ...).



Pour toute demande : contact@nuance-pivoine.com



Mes compétences :

Rénovation

Décoration intérieure

Réseaux sociaux

Service client

Graphisme

Marketing

Gestion de projet

Stratégie commerciale

Adobe Photoshop