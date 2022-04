Carlo MASTRODONATO

Mes différentes missions m' ont permis d' acquérir une expérience professionnelle dans :



- La gestion des travaux, maintenance et sécurité du bâtiment

- La mise en place de contrats de maintenance et de son suivi

- La gestion des achats et des stocks pour le bon fonctionnement des structures

- La Coordination avec les fournisseurs et les sous-traitants (Négociation des devis, réception des travaux, respect des plannings)

- Le suivi d' un budget Investissement et de fonctionnement

- l' encadrement une équipe



L’organisation, la rigueur et la réactivité sont des atouts majeurs pour cette fonction.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Illustrator

Gmail

Gestion de projet

Diagnostic technique

Electrotechnique

Gestion budgétaire

Bâtiment

Électricité industrielle

Conformité

Support technique

Gestion de maintenance

Analyse technique

Aménagement intérieur

Alarme incendie