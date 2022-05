Mathilde UGUEN

Jeune diplômée d'un Master en urbanisme et aménagement du territoire, je suis à la recherche d'un premier emploi dans un bureau d'études d'urbanisme où tous autres établissements.

Ma formation universitaire et mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir une solide base en urbanisme réglementaire et documents de planification urbaine.

Méthodique, rigoureuse et à l’écoute, j’aime le travail en équipe. Je sais également faire preuve de capacités d’adaptation qui me permettront d’intégrer au mieux des équipes existantes.

Je suis motivée et disponible, alors n'hésitez pas!



Mes compétences :

Suite Adobe (Photoshop, illustrator etc)

Microsoft Office

Corel Draw Suite

Autocad

Google Sketch'Up