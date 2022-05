Mathilde VACCARO

Www.mathildevaccaro.com



Vous êtes Coach, comédien, Ditétitien, préstataire de service, décorateur, Artiste...?



Vous utilisez votre image sur Internet pour vendre vos services ou vos compétences ?

Il est donc primordial que votre image soit la plus fidèle possible à ce que vous êtes



Mon métier : faire que votre image reflète vos qualités et vous ressemble.



Cette image doit représenter vos ambitions, votre authenticité, votre professionnalisme afin d'inspirer dès le premier regard confiance et curiosité.



Je réalise des portraits à la lumière naturelle dans votre espace, je maquille et coiffe si besoin.

Vous nêtes pas mannequin, je ne vous demande donc pas de poser, c'est le naturel que nous cherchons alors au cours d'une discussion, je m'emploie à vous faire oublier mon appareil





Parce qu'il paraît que la première impression

est souvent la bonne

Je m'emploie à ce que celle que vous ferez

soit juste,

Parce qu'une image forte peut évoquer

bien plus qu'un long discours





