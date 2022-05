Mathilde VAN EECKHOUT

Actuellement en poste en tant que chargée de communication, je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles dans le domaine du développement durable.



Mon parcours, qui allie expériences pratiques et formations professionnelles, m'a amenée à travailler sur de nombreux projets en communication (éditorial, événementiel, corporate, community management,...).



Mes postes réalisés à l'Agence Parisienne du Climat, dans le service éditorial d'Eau de Paris, et chez EDF, en communication interne, ainsi que mes expériences précédentes m'ont permis de gérer plusieurs projets transversaux de A à Z.



De la stratégie (plan de communication) jusqu'à la livraison clients (internes ou externes), mes compétences m'ont amené à travailler pour différentes structures (entreprises (Eau de Paris, EDF (www.edf.com), la Sacem (www.sacem.fr), associations (Agence Parisienne du Climat (www.apc-paris.com), CDOS, GMB), agences (Inergie)) et m'ont apporté une connaissance précise des problématiques actuelles de communication.



Dynamique, curieuse et rigoureuse, je suis à la recherche de nouvelles expériences enrichissantes sur Paris.



Pour plus d'informations, ou pour échanger autour de mon profil ou mes expériences professionnelles, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Conduite de projet

Édition

Edition Print

Management

PAO

Print

Print & web

Web