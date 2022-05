Mathilde VANDRILLE

Bonjour !



Je prépare actuellement ma licence 3 de Biochimie, Biologie Moléculaire, Cellulaire et Physiologie à l'Université de Rouen.

Mon principal domaine d'étude est la Microbiologie.



Dans le cadre de ma formation je suis à la recherche d'un stage en laboratoire d'analyses microbiologiques (agro-alimentaire, environnement, industries, hygiène hospitalière) afin d'obtenir une première expérience dans ce domaine mais aussi pour conforter mon choix d'orientation en Master Biosciences Microbiologie.

Ce stage est non rémunéré, pour une durée de 20 jours ou plus à compter du 18 Mai 2015.



Je suis sérieuse et motivée alors si mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

HACCP

Electrophorèse, chromatographies, spectromètries

Identification de souches bactériennes

Galeries API 20E, API 20NE

Etude de croissance, numérations de souches

Microbiologie

Aisance relationelle