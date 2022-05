En recherche active d’un emploi à temps plein.



Passionnée par le monde des arts visuels et leurs enjeux dans la communication d’aujourd’hui, j’ai commencé à construire mon expérience professionnelle dans ce domaine en tant que Responsable Communication et Marketing au sein de PhotoPitch, une start-up spécialisée dans les contenus visuels et notamment la photographie et la vidéo.



Tout juste diplômée d’un Master 2 «Responsable Communication et Médias» à Sciencescom, Audencia Group et après des expériences professionnelles et des expériences de vie au Canada, en Australie, au Mexique et au Danemark je suis aujourd’hui à la recherche d’un emploi à temps plein en France ou à l’étranger.



En agence ou chez l'annonceur, je recherche avant tout une entreprise dans laquelle je pourrais m'épanouir professionnellement tout en donnant le meilleur de moi-même, dans une ambiance stimulante et conviviale.



Communicante impliquée et rigoureuse, ma formation ainsi que mes expériences professionnelles m'ont apporté savoir-faire, professionnalisme et esprit d’initiative.



Je vous invite à consulter mon portfolio en ligne, entièrement réalisé par mes soins : https://mathildevanneron.wordpress.com



N'hésitez pas à me contacter à l’adresse mathilde.vanneron@gmail.com pour tout renseignement complémentaire.





Mes compétences :

Adobe Photoshop

PAO

Communication

Rigueur

Mode

Community management

Gestion de projet

Réseaux sociaux

Conseil en communication

Conception

Informatique

Création

Marketing

Veille

Twitter

Communication interne

Pinterest

Logiciel CRM

Facebook

Animation de communauté

Techniques de vente

Evénementiel

Stratégie de communication

Newsletter

Organisation

Communication événementielle

Mailchimp

Adobe Lightroom

Relations Presse

Référencement

Veille concurrentielle

Communication externe

Photographie

Blogging

SEO

Adobe InDesign CS5

Développement durable

Lean Startup

Startups