Mathilde VANTOUROUX

Riche de six années d'exercice en tant que juriste dans les secteurs public et privé, et diplômée du Master II Droit de la santé de l'Université François-Rabelais de Tours, je recherche une expérience professionnelle dans laquelle je pourrai proposer et développer mes compétences juridiques en droit de la santé et sanitaire, droit des assurances et droit contractuel.



Mes compétences :

Contentieux

Droit des assurances

CNIL

Affaires réglementaires

Droit des contrats

Droit de la santé