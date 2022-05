Mathilde VASNIER

Paysagiste DPLG, ma formation et mon expérience me permettent d’intervenir à différentes échelles : du jardin au grand paysage en passant par le quartier et les ouvrages d’arts.

Je peux réaliser :

• des études paysagères ;

• des projets urbains et de territoires ;

• des maîtrises d’œuvres d’espaces publics : réaménagements de centres-villes, rues, mails, places, jardins, squares... • l'intégration d'ouvrages d'art : barrages, ponts, écluses, ouvrages de défense contre la mer, infrastructures routières...

• la conception de jardins, terrasses ou balcons privés.



Dans l'attente de vous rencontrer pour réaliser ensemble de nouveaux projets.



Mes compétences :

techniques de communication

Aménagements en milieu fluvial ou maritime

Projets des territoire

Dessin à la main

Etudes paysagères

Maîtrises d'oeuvres

CAO

3D