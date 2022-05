Mathilde VERCRUYSSE

Mes différentes expériences dans la grande distribution comme manager, puis comme négociatrice en immobilier m'ont permis de développer des qualités d'adaptation à toute situation, de prise de recul, de patience et d'accroître mon sens du relationnel. Et c'est ce que j'aime par dessus tout : créer une relation de confiance construite sur la sincérité, l'écoute et la disponibilité et ce, sur le long terme.

Au quotidien, au sein d'une équipe, la bonne humeur, la bienveillance et l'optimisme sont des atouts que je partage et qui me semblent nécessaires pour la solidité d'un projet, d'une entreprise.



Passion depuis toujours pour l'univers de la maison et de ses dernières tendances; architecture, immobilier, bricolage, travaux, bâtiment, décoration d'intérieur.



Mes compétences :

Communication

Suivi commercial et administratif

Prospection commerciale

Prospection de clients

Management

Ecoute

Autonomie

Empathie

Négociation commerciale

Vente