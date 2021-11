Titulaire d'un BEP et d'un baccalauréat professionnel dans l'Hôtellerie-Restauration, j'ai complété mon cursus scolaire par une Mention Complémentaire Accueil-Réception.

Mon expérience en Angleterre m'a permis de diversifier mes compétences et d'acquérir de solides connaissances de gestion et de management.

Chef de rang autonome et riche d'une expérience de 4 ans dans la restauration, je recherche aujourd'hui un poste de Responsable de Salle.





Mes compétences :

Restaurants