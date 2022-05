Mathilde WALET

Passionnée par le côté humain, mais également par sa gestion au sein de l'entreprise, je me suis vite rendue compte que le domaine des Ressources humaines était un domaine en adéquation avec ma personnalité. Sociable, diplomate, curieuse, dynamique et n'ayant pas peur de prendre de décisions, je suis plus que motivée à l'idée de construire ma carrière professionnelle dans ce domaine.



Actuellement, admise en Master 2 Droit social, et gestion des Ressources humaines à la Faculté Libre de droit (Lille), ainsi que dans d'autres écoles dont le CNAM. Je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation en qualité de Juriste en Droit social ou assistant des Ressources humaines de 12 mois (3 jours en entreprise / 2 jours en école). De plus j'ai pris la décision de prendre des cours du soir d'anglais afin de me remettre à niveau.



Mes compétences :

Droit du travail

Droit social