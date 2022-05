Bonjour,



Etudiante en 2ème année à l'Ecole de Management de Strasbourg au Programme Grande Ecole (Master 1 Marketing), je suis actuellement à la recherche d'un stage d'une durée de 2 mois minimum, à débuter mai 2016.



Je suis particulièrement intéressée par le domaine de l'évènementiel, de la communication et du marketing que j'ai eu l'occasion de découvrir dans mon cursus et de part les stages que j'ai pu effectuer. Je cherche à élargir mes compétences et expériences professionnelles.



Plutôt rigoureuse, dynamique et investie dans ce que j'entreprends, j'ai un vrai sens du relationnel. Je parle anglais et ai des notions d'allemand (B1) et d'espagnol (débutante). J'ai eu l'occasion d'effectuer deux expatriations (trois mois à New-York et un semestre au Canada) qui m'ont permises de découvrir une culture différente et d'améliorer mon anglais.



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Cordialement,



Mathilde Weiss



Mes compétences :

Pack Office

Internet