Mathilde WILHELM

Architecte-urbaniste en poste, je porte une attention particulière à la conception durable.



J'ai initié cette démarche par un master en Suède, au sein d'un programme pluridisciplinaire, international et spécialisé dans le développement durable. J'ai pu prolonger cette expérience par deux ans à l'agence Eric Pace Architecte, qui développe un concept d'habitat en bois massif, modulaire, autonome et industrialisé. Soucieuse d'apporter des réponses aux problématiques sociales et environnementales à toutes les échelles, j'occupe à présent un poste de chargée d'études chez Atelier Choiseul, principalement sur des missions de renouvellement urbain.



Mes compétences :

Adobe After Effects

AutoCAD

Adobe InDesign

3D Studio Max

Adobe Illustrator

SketchUp

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Analyse systémique

Dessin manuel

Architecture

Maquettes

Développement durable social

Relationnel entreprises

Dépôt de dossier de candidature aux appels d'offre

Relationnel maîtrise d'ouvrage

Rédaction des pièces marché

Dépôt de PC