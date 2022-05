Mathioro FALL

Je suis docteur vétérinaire , diplôme de l'EISMV Dakar depuis 2011. J'ai fait un master 2 en production animale et développement durable en 2013, et j’évolue dans le secteur privé de 4 ans. je suis actuellement employé de l'ONG Heifer Internationnal Sénégal/dans le consortium de usaid yaajeende/ pour un projet de Développement Agricole et Nutritionnel pour la Sécurité Alimentaire au Sénégal



Mes compétences :

Master 2 en production animale

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Immunization