Mathis DUCLAUX

Je suis volontaire et polyvalent, on me décrit comme une personne très dynamique, entreprenante et

appliquée à la tâche. Je suis dans ma vie professionnelle comme sur un terrain de rugby ; très déterminé.

A travers mes expériences sportives jai la capacité de travailler en équipe, mais je suis tout autant autonome. Jai un naturel très curieux qui ne demande quà être lancé sur des missions ! Je connais déjà le monde du travail à travers de multiples emplois saisonnier, ce qui me permettra dêtre plus autonome.