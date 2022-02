Antonin BONAMI

Actuellement étudiant en double cursus génie des matériaux et design, je souhaite poursuivre mes études dans ces 2 domaines afin d'allier technicité, ergonomie et esthétique.

Mes différentes expériences, que ce soit dans la pratique soutenue dun sport déquipe, le handball, depuis de nombreuses années ou encore dans mon engagement en tant que réserviste des armées au 27e BCA, mont permis de développer mon sens de linvestissement, de linitiative et de la responsabilité mais également du travail de groupe et de la rigueur.

De plus, ma formation parallèle en design et lélaboration de nombreuses réalisations personnelles m'ont permis de développer ma créativité, mon inventivité et ma curiosité.