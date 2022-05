Quentin BONAMI

Difficile de ce présenter en deux mots.

Je travail la vidéo en général, c'est un outils d'expression et de communication qu'il est difficile de rentrer dans une case.

Je m'occupe principalement de création vidéo et de régie pour le théâtre et la danse ainsi que quelques captation et montages de teaser.

Bien sur je suis ouvert à tout.

Que cela concerne des projets ou de simples questions, je vous invite a me contacter directement par mail.