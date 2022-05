Sonia ABELLA

Bonjour, je m’appelle Sonia je suis actuellement en poste en tant qu’assistante de direction et comptable depuis maintenant 7 ans dans la restauration type rapide.



Je m'occupe de la comptabilité et la gestions des clients grand compte pour nos 20 restaurants , du standard, de l’accueil, la gestion des dossiers d'assurances et techniques de nos restaurants .



J'assiste au quotidien les 3 associés, gestion de leur planning , prise de rendez-vous, déplacement, réservation....



Je suis a la recherche d'un poste qui pourrais m offrir la possibilité d'élargir mes compétences et mon domaine d'activité.