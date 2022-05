Mathis HAMANT

Je suis actuellement à l'école de commerce Sup Career, qui est une école en alternance. Je suis donc une semaine à l'école et deux semaines dans l'entreprise MTI. C'est une entreprise qui vend des systèmes d'informations en B to B. Mon travail est d'effectuer de la prospection téléphonique afin d'obtenir des rendez-vous avec des clients pour les commerciaux.







Mes compétences :

DAO

Labview

Word, Excel, Power Point

C++

Calcul des incertitudes

Spectrométrie de masse

Rédaction de compte rendu

Dosages colorimétriques

Qualité

Adaptabilité

Métrologie

Relevés de mesure

Communication

Structure des matériaux

Caractérisation des matériaux