Mathis MIRGAINE

Je suis actuellement salarié chez OSB Communication en tant intégrateur web et graphiste. Je suis diplômé de la formation de Concepteur en Media Intéractifs (Groupe FIM, Saint-lô). Je suis passionné de Web design et de graphisme, j’aime travailler la photo et la video. Je suis créatif, passionné, motivé par ce que je fais. De plus, je suis passionné de sport et de découverte du monde, je suis quelqu’un de curieux qui aime essayer, apprendre et surtout j’aime me surpasser.



Mes compétences :

Graphisme

JavaScript

Adobe After Effects

HTML

Adobe Illustrator

Adobe Premiere Pro

PHP

CSS

Design

Adobe Photoshop