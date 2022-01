Diplômé d'un titre professionnel de Développeur Web et Web Mobile, j'occupe le poste de développeur web pour GIE SALSA. En plus de mon activité salariée je suis également développeur web freelance sous le statut d'auto-entrepreneur, et recherche donc quelques missions en freelance.



Également ouvert à toutes opportunités professionnelles, discussions, échanges...



Je suis passionné par linformatique et ses technologies.

Je pratique les langages du web comme HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, WordPress, frameworks...



Motivé, dynamique, curieux, avide de nouvelles connaissances, insatiable enquêteur et chasseur de solutions directes, je ne recule pas devant la difficulté et cherche toujours une façon de mieux faire.



Je possède un esprit logique et ne suis pas dénué de créativité, le tout en respectant les normes et les règles.



Pour moi, le travail en équipe est intéressant car il permet d'apprendre des autres et de faire partager ses savoirs.



Mon profil Malt : https://www.malt.fr/profile/mathisplumail

Mon site web professionnel : https://mathisplumail.com

Mon GitHub : https://github.com/Mathis-PLUMAIL