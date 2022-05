Mathis SALMON

J’ai eu l’opportunité d’occuper des fonctions support sécurité, qualité et environnement, dans divers milieux industriels et tertiaires en France et à l’étranger.



En tant qu’assistant chef de projet dans le cadre d’une prestation d’audit/conseil,de la SSII PROSERVIA située à Lille, auprès d’un client international, j’ai étudié diverses solutions de Gestion Electronique des Documents (GED) existant sur le marché et ai contribué au choix et à la mise en œuvre de cet outil en l’adaptant au contexte du projet en cours chez le client.



Pendant un an, j’ai également réalisé pour le siège du groupe Alcan France situé à Gennevilliers des missions de maintien et de mise à jour d’un système de management Santé Sécurité et Environnement tout en assurant la conservation des certifications ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (sécurité). J’ai également travaillé pendant cette période sur les plans de continuité d’activité informatique dans le cadre d’un risque de pandémie.



Mes compétences :

Gestion de projet

OHSAS 18001

UNIX

SQL