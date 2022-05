Mathlouthi AMEUR

Ameur Mathlouthi

Commence son parcours artistique en tant que comédien dans les clubs amateur de théâtre a Tunis dans les années 84. Il a combiné toujours le théâtre avec la création des marionnettes et la scénographie. En 1997, il rentre dans le Centre National d’Art de la Marionnette à Tunis où il commence à élaborer et manipuler des marionnettes dans des créations adressés aux enfants. Depuis 2003 il est auteur de solo dans lequel il performe avec ses petits êtres articulés dans la pièce le marionnettiste -. Il a aussi été le producteur et scénariste du film d’animation « L’Enfant roi ». Maintenant il prépare une nouvelle pièce de théâtre de cuisine et légume en collaboration avec le centre nationale des arts de la marionnette et se prépare a tourner son deuxième film d’animation pour enfant le livre magique. Il est notamment comédien dans des pièces de théâtre pour adulte comme « mort d’adoré », « mourad trois », « la fuite », « aswatte(voix)

« charazed » .