Mathon FRANCINE

Créatrice cherche femme d'affaire pour partenariat d'un grand projet artistique.

Réalisation d'image numérique par un professionnel en vue d’être commercialisé.



Réalisation de différente création a partir de toile que je peins ( tee shirt /carré de soie/simulation de

prototype de salle de bain.

Vous devez avoir l’expérience dans le business /anglais souhaité et véhicule souhaité.

votre mission si vous l'accepter sera de promouvoir et présenté les différente création a des société

en passent par un business Angel canadien afin d'obtenir des contrats.



pour association un montant de 5OOO euros vous sera demander.

si interéssé merci de me contacter au 06/28/35/66/53



Mes compétences :

Combativité

Ecoute

Ouverture d'esprit

Perseverance

Sens de l'écoute

Ténacité

Art

Peinture

vernissages sur la paix