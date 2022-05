Mathurin BODY

Fondateur et porteur du projet Pirates de Loire : une application mobile gratuite pour découvrir le Val de Loire sous la forme d'une chasse aux trésors et gagner des entrées dans des sites touristiques, des activités loisirs ou des produits du terroir.



Je suis également développeur-concepteur FreeLance de solutions web et mobile.

N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos projets :-)



Mes compétences :

Formateur Méthodes agiles

Formateur Flex 3/4