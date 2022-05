Mathurin GAMICHON

Je suis actuellement étudiant en troisième année de cycle ingénieur en GIS (Génie Informatique et Statistique), à Polytech'Lille suite logique de mon DUT STID (Diplôme Universitaire de Technologie en Statistique et Informatique Décisionnelle) obtenue à Lille 2.



Depuis le collège je m’intéresse aux chiffres et statistique. j'apprécie particulièrement l'analyse et le traitement de données. Depuis récemment je m’intéresse au Big Data. Le DUT STID ainsi que le filière GIS de Polytech'Lille me permettent d'étudier ces domaines.



Dans le cadre de mon cursus, je suis à la recherche d’un stage en entreprise ou CDD. Je suis disponible du 15 juin au 30 Août et sera idéalement d’une durée de 2 mois dans le domaine des statistiques et/ou informatique dans lequel je pourrai mettre à profit dans l’entreprise les compétences que j’ai acquises : création et analyse de base de données, programmation en langage C, PHP, HTML , SQL, R et utilisation de différents logiciel Excel (macro) ou encore SAS.



Mes compétences :

PhpMyAdmin

Analyse de données

Programmation

Microsoft Office

Statistiques

PHP

C

SQL

Sphinx Software

STATISTICA

R-Studio

Microsoft Excel

Fiction