Mathurin LAVRIL DUMONT

Salut, J'habite Fort de France, Je suis Propriétaire d'Entreprise Indépendante,Dans le domaine du bien-être, de la beauté,de l'équipement de la cuisine, du taitement de l'eau, de la maison et de l'alimentation.



Je distribue les produits de l’un des leaders mondiaux des produits de beauté de prestige, qui est aussi une référence dans le domaine de la recherche dermatologique.



Notre rôle est d’aider les femmes à conjuguer au présent comme au futur l’alliance de la science et de la beauté.



Je distribue aussi Le Système de Traitement de l’Eau eSpring, qui est le premier système à usage domestique à associer les technologies brevetées d’un bloc cartouche-filtre en carbone et d’une lampe à ultraviolets et à disposer en plus d’un module électronique très élaboré.



L'eau du robinet que nous buvons contient toutes sortes de polluants et bactéries, ce qui pousse la grande majorité d'entre nous à se retourner vers les bouteilles d'eau minérale qui non seulement augmentent nos dépenses mais aussi nous mettent face à un risque du à la décomposition du contenant plastique lorsqu'il est laissé sous les rayons du soleil.



La société AMWAY a crée un système de traitement d'eau qui débarrasse l'eau de toutes impuretés, pesticides, bactéries et autres polluants.



eSpring, est le numéro 1 des systèmes de traitement de l'eau à usage domestique dans le secteur de la vente directe en Europe.



Dans le domaine du renouvellement des cellules souches adultes, je suis aussi distributeur de Stemtech qui est le standard en la matière. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que les cellules souches adultes jouent un rôle clé dans le renouvellement naturel de leur corps et sont essentiels pour l'entretien et la réparation d'organes et de tissus au long de votre vie.



En raison de facteurs tels que l'âge, le stress, la pollution et une mauvaise alimentation, il y a une réduction de la libération et de l'activité des cellules souches adultes, qui peuvent conduire à une baisse de la capacité naturelle de votre corps à maintenir un bien-être optimal. Stemtech a cliniquement étudié la gamme de produits de nutrition des cellules souches qui est conçue pour aider à soutenir les trois aspects les plus importants de la physiologie des cellules souches: la libération, la circulation et la migration des cellules souches.



Les produits de Stemtech ne contiennent pas de cellules souches. Ils sont composés de produits végétaux naturels et d'autres ingrédients qui ont été cliniquement vérifiés pour améliorer la performance de vos propres cellules souches.



La gamme de produits de nutrition des cellules souches Stemtech comprend SE2®, StemFlo®, StemSport®, ST-5 avec MigraStem™ et DermaStem™. Ces produits sont conçus en synergie, pour vous offrir le maximum de résultats lorsqu'ils sont pris ensemble durant la journée. Ne vous laissez pas berner par des imitateurs, Stemtech a initié cette nouvelle gamme extraordinaire de compléments, et est la seule société à proposer une gamme complète de produits qui ont cliniquement prouvé qu'ils soutiennent le système de renouvellement naturel du corps.



