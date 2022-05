Mathurin MENET

Titulaire d'un BTS Communication Action Publicitaire, j'évolue depuis 8 ans dans la production audiovisuelle.

Je nourris l'ambition de faire carrière dans la publicité parce que en tant que Rédacteur- Concepteur, je rédige également des messages publicitaires.



J'ai un projet personnel de création d'une Agence de Communication, de Production audiovisuelle et d’Évènementiel. J'ai assez de concepts à valoriser et je recherche tous ceux qui veulent et peuvent m'aider à réaliser un tel projet.

Je recherche principalement des partenaires financiers et ou commerciaux.



Merci de me rejoindre !



Mes compétences :

Rédacteur

Maîtrise de ceremonie

Chargé de production audiovisuelle

La maîtrise de cérémonie et l'animation

La consultance et l'assistance en Communication, P

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Internet

Adobe Première PRO

La Conception et la Redaction de messages publici